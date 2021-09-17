Advertisements

آخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 03:02 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
يسعى نادي الزمالك لتجديدعقد الدولي المغربي أشرف بنشرقي نجم الفريق مع القلعة البيضاء والإبقاء عليه داخل صفوف الفريق الزملكاوي في الفترة المقبلة.


وينتهي عقد المغربي "بنشرقي" مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وترغب اللجنة فى الإبقاء على القوام الأساسى للفريق، خصوصاً أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الفريق في المباريات.


سبب تعطيل تجديد عقد بنشرقي مع الزمالك
وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع بنشرقي لتجديد عقده ولكن اللاعب يتمسك بوجود شرط جزائى فى عقده الجديد، يتيح له الاحتراف فى أى وقت، بعد سداد قيمة الشرط الذى سيتم وضعه فى العقد الجديد، وهو الأمر الذى رفضه مسؤولو اللجنة التى تدير القلعة البيضاء تمامًا خوفًا من رحيل اللاعب بشكل مفاجئ.


ومن المقرر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة جديدة مع أشرف بنشرقي في الساعات المقبلة لحسم تجديد عقده مع القلعة البيضاء حال الاتفاق على كافة البنود الخاصة بالعقد الجديد.

الكلمات المفتاحية

عقد بن شرقي بن شرقي مع الزمالك الزمالك

أخبار تهمك

حقيقة هروب مدرب الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الطلائع في كأس السوبر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. محمود طاهر يدرس الترشح لرئاسة الجبلاية وننفرد بقائمته

منذ ساعة و 24 دقيقة

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأنتر يفتح النار على ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

دونارما يرفض طلب باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 54 دقيقة

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ 40 دقيقة

خاص.. الغضب يسيطر على نجم الأهلي بسبب موسيماني

منذ ساعة و 6 دقيقة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ يوم

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 19 ساعة

محمد صلاح يحدد شروطه للتجديد مع ليفربول

منذ ساعة و 16 دقيقة

تعرف على مواعيد مباريات الجولة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

الزمالك يرفض رحيل فرجاني ساسي في الموسم الجديد

حسم الأمر.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من رحيل فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي يرفض الرحيل عن الزمالك

من صفقة "القرن" لصفقة "الحلم".. مرتضى منصور مُتخصص "إثارة وتشويق" في الإعلان عن صفقات الزمالك

الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

تعرف على شروط بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:46 م

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

خاص.. الغضب يسيطر على نجم الأهلي بسبب موسيماني

02:20 م

خاص.. محمود طاهر يدرس الترشح لرئاسة الجبلاية وننفرد بقائمته

02:02 م

دونارما يرفض طلب باريس سان جيرمان

12:31 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements