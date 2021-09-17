آخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

يسعى نادي الزمالك لتجديدعقد الدولي المغربي أشرف بنشرقي نجم الفريق مع القلعة البيضاء والإبقاء عليه داخل صفوف الفريق الزملكاوي في الفترة المقبلة.









وينتهي عقد المغربي "بنشرقي" مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وترغب اللجنة فى الإبقاء على القوام الأساسى للفريق، خصوصاً أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الفريق في المباريات.









سبب تعطيل تجديد عقد بنشرقي مع الزمالك

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع بنشرقي لتجديد عقده ولكن اللاعب يتمسك بوجود شرط جزائى فى عقده الجديد، يتيح له الاحتراف فى أى وقت، بعد سداد قيمة الشرط الذى سيتم وضعه فى العقد الجديد، وهو الأمر الذى رفضه مسؤولو اللجنة التى تدير القلعة البيضاء تمامًا خوفًا من رحيل اللاعب بشكل مفاجئ.









ومن المقرر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة جديدة مع أشرف بنشرقي في الساعات المقبلة لحسم تجديد عقده مع القلعة البيضاء حال الاتفاق على كافة البنود الخاصة بالعقد الجديد.



