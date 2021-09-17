Advertisements

عودة رواد فضاء صينيين بعد بعثة في محطة الفضاء الدولية

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر

عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين إلى الأرض اليوم الجمعة 17 سبتمبر، بعد زيارة استمرت 90 يوما إلى محطة فضاء غير مكتملة في أول بعثة مأهولة ترسلها بكين منذ 2016.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرواد الثلاثة، نيه هاي شينغ وليو بو مينغ وتانغ هونغ بو، هبطوا بسلام في منطقة منغوليا الداخلية في شمال الصين في الساعة 1:34 ظهرا (0534 بتوقيت غرينتش).

وكانت بعثة شنتشو-12 أول أربع بعثات مأهولة من المخطط أن تتم في 2021 و2022 مع سعي الصين إلى تدشين أولى محطاتها الفضائية الدائمة. وتحتاج العملية إلى 11 بعثة تشمل إطلاق ثلاث وحدات خاصة بالمحطة.

وفي أثناء الوجود بالمدار أجرى الرواد مهام سير في الفضاء وتحققوا من نظام دعم الحياة في الوحدة التي تحمل اسم تيانخه واختبروا الذراع الآلية للوحدة وفرزوا الإمدادات استعدادا للبعثات المأهولة القادمة.

ومن المنتظر إرسال البعثة المأهولة التالية في أكتوبر تشرين الأول، ومن المتوقع أن يظل الرواد ستة أشهر على متن الوحدة تيانخه.

ويتوقع استكمال محطة الفضاء الصينية بحلول نهاية 2022 وستكون البديل الوحيد لمحطة الفضاء الدولية التي قد تخرج من الخدمة في 2024.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على مواعيد مباريات الجولة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأنتر يفتح النار على ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

محمد صلاح يحدد شروطه للتجديد مع ليفربول

منذ ساعة و 17 دقيقة

خاص.. الغضب يسيطر على نجم الأهلي بسبب موسيماني

منذ ساعة و 7 دقيقة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الطلائع في كأس السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

دونارما يرفض طلب باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ 41 دقيقة

حقيقة هروب مدرب الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

خاص.. محمود طاهر يدرس الترشح لرئاسة الجبلاية وننفرد بقائمته

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:46 م

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

خاص.. الغضب يسيطر على نجم الأهلي بسبب موسيماني

02:20 م

خاص.. محمود طاهر يدرس الترشح لرئاسة الجبلاية وننفرد بقائمته

02:02 م

دونارما يرفض طلب باريس سان جيرمان

12:31 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements