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لمدة 5 أيام.. غلق كوبري ترسا الجديد بالاتجاهين

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 03:08 م
كوبري ترسا الجديد
كوبري ترسا الجديد
إسماعيل منطاوي
تعلن محافظة الجيزة عن البدء في أعمال تركيب الفواصل العرضية لكوبري ترسا الجديد في الاتجاهين، والذي يربط الحركة المرورية بين طريق المنصورية وشارع انور السادات (ترسا سابقًا).
 
وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم غلق كلى لكوبري ترسا الجديد في الاتجاهين وذلك لمدة (٥) أيام ابتداء مـن الساعة ١٢ صـبـاح يـوم الجمعـة الموافـق ١٧ ٩ ٢٠٢١ حتـى يـوم الثلاثاء المقبل.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:-
-حركة المركبات القادمة من طريق المنصورية وترغب بالسير إتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقًا) تسلك الطريق السطحي للكوبرى مرورًا بشارع ترعة السيسي وشارع اللبيني وطريق المريوطية ثم إستكمال السير الى محور أنور السادات.

- حركة المركبات القادمة من محور أنور السادات (ترسا سابقًا) وترغب بالسير اتجاه طريـق المنصورية تسلك الطريق السطحي للكوبرى مـرورًا بطريـق المريوطيـة وشارع اللبيني وشارع ترعة السيسي ثم استكمال السير الى طريق المنصورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية المنفذة وإزالة أي معوقات.
 
وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل كما قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بمحيط منطقة الغلق.

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كوبري ترسا الجديد غلق

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