لتوسعة الطريق الدائري.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم لمدة يومين

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة وذلك تزامنًا مع تنفيذ تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمنزل المستحدث القادم من الطريق الدائري من مناطق المعادي والمؤدي إلى شارع البحر الأعظم اتجاه ميدان لبنان المنيب ضمن توسعة الطريق الدائري.





ونوهت الإدارة، بأن الأمر يستلزم غلق جزئي لشارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب تحديدًا بالمنطقة المواجهة لتقاطع مطلع ومنزل الطريق الدائرى مع شارع البحر الأعظم تحديد أمام مقر التأمين الصحى لجزيرة الذهب، وذلك لمدة يومين ابتداءًا من يوم الجمعة الموافق 17/9/2021 وحتى صباح السبت 18/9/2021 على أن تكون الأعمال ابتداءًا من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا طوال فترة الأعمال، مع ترك حارة مرورية لحركة المركبات دون تعطيل حركة المرور.



