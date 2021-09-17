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ملابسات ضبط لص تسبب في مصرع شخص سقط من قطار بالغربية

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 03:12 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتسبب في واقعة مصرع مواطن إثر سقوطه أسفل أحد القطارات حال سرقة هاتفه المحمول، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بواقعة سرقة هاتف محمول داخل أحد القطارات وسقوط المجنى عليه أسفل القطار.

وبالفحص، تبين أنه أثناء استقلال (شقيقين، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بمحافظة الغربية) القطار المشار إليه، وحال تحرك القطار من إحدى القرى بدائرة المركز، قام مجهول بخطف هاتف محمول من أحدهما أثناء وقوفه بجوار باب القطار، وسقط المجنى عليه أسفل عجلات القطار ما أدى لوفاته، وعلى إثر ذلك قام شقيق المجنى عليه بالنزول من القطار والعدو خلف المتهم لضبطه، فقام المتهم بإلقاء الهاتف المستولى عليه ولاذ بالهرب.

بتكثيف التحريات برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد أحمد مبروك، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (عامل، مقيم بالدقهلية).

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأنه أثناء عدو شقيق المجنى عليه خلفه تخلى عن الهاتف المستولى عليه خشية الإمساك به، وعقب ذلك علم بوفاة المجنى عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ملابسات مصرع شخص ضبط لص

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