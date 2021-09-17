Advertisements

بشرى سارة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الفترة المقبلة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 03:13 م
حالة الطقس
حالة الطقس
مارينا بشارة
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار تام في الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة، حيث تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية وتتكون السحب بسبب زيادة نسبة الرطوبة.

وأوضحت الهيئة، أن الظاهرة المؤثرة خلال تلك الفترة هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وسرعان ما تتلاشي مع ظهور الشمس.

وأكدت أن شهر سبتمبر عادة ما يتأرجح الطقس بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

طقس غدًا السبت

ويشهد غدا السبت، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

ظواهر الجوية غدا السبت

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا السبت

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت:  القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.
بشرى سارة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الفترة المقبلة
بشرى سارة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الفترة المقبلة
بشرى سارة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الفترة المقبلة
بشرى سارة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الفترة المقبلة
بشرى سارة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الفترة المقبلة
بشرى سارة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الفترة المقبلة

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس بوابة الفجر الارصاد الجوية آلفجر

أخبار تهمك

محمد صلاح يحدد شروطه للتجديد مع ليفربول

منذ ساعة و 19 دقيقة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 9 ساعات

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ 43 دقيقة

خاص.. الغضب يسيطر على نجم الأهلي بسبب موسيماني

منذ ساعة و 9 دقيقة

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة هروب مدرب الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

دونارما يرفض طلب باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. محمود طاهر يدرس الترشح لرئاسة الجبلاية وننفرد بقائمته

منذ ساعة و 27 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الطلائع في كأس السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأنتر يفتح النار على ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على مواعيد مباريات الجولة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:46 م

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

خاص.. الغضب يسيطر على نجم الأهلي بسبب موسيماني

02:20 م

خاص.. محمود طاهر يدرس الترشح لرئاسة الجبلاية وننفرد بقائمته

02:02 م

دونارما يرفض طلب باريس سان جيرمان

12:31 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements