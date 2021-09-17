بشرى سارة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الفترة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار تام في الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة، حيث تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية وتتكون السحب بسبب زيادة نسبة الرطوبة.





وأوضحت الهيئة، أن الظاهرة المؤثرة خلال تلك الفترة هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وسرعان ما تتلاشي مع ظهور الشمس.





وأكدت أن شهر سبتمبر عادة ما يتأرجح الطقس بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.





طقس غدًا السبت





ويشهد غدا السبت، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.





ظواهر الجوية غدا السبت





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.





درجات الحرارة غدا السبت



