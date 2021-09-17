قبل مواجهة ليبيا.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر بتصفيات المونديال

يستعد منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي الجديد والذي تولي المهمة خلفًا للمدرب حسام البدري لمواجهة منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.





موعد مباراة منتخب مصر ضد ليبيا





يستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر يوم 9 أكتوبر القادم على ملعب برج العرب فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.





ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم





ليبيا 6 نقاط

مصر 4 نقاط

الجابون نقطة

أنجولا بلا نقاط



