أسوان يواجه بتروجت استعدادًا للموسم الجديد





يواصل فريق الكرة الأول بنادى أسوان الرياضى معسكره المغلق بالقاهرة إستعدادا لإنطلاق الموسم الجديد لدورى الممتاز ب والمقرر أن ينطلق 2 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يواجه فريق أسوان نظيره سوهاج بإستاد أسوان وأدى أسوان تحت قيادة مديره الفنى أحمد بيبو .



ويخوض الفريق الاسواني مباراتين وديتين الأولى اليوم الجمعة أمام فريق التربية والتعليم والثانية الأحد القادم أمام بتروجيت للوقوف على مستوى كل اللاعبين بدنياً ومهارياً قبل إنطلاق الموسم والإستقرار على عناصر القائمة الثانية لقيد اللاعبين الجدد والمستمرة حتى 14 أكتوبر.



وخاض الفريق خلال معسكر الإعداد 5 مباريات ودية أمام كل من السكة الحديد 1/1 وأمام ألماظة وفوز أسوان 3/1 والتعادل أمام بايونير 1/1 والفوز على الترسانة 2/1 والخسارة أمام الداخلية 1/0.





ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بأسوان الأربعاء المقبل 22 أكتوبر ليؤدى مباراتين وديتين بإستاد أسوان أمام الأقصر والتعدين .



