ننشر رابط تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.خالد عبد الغفار، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021، وكذلك من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم غدا السبت حتى يوم الاثنين 20 سبتمبر.

نتيجة ترشيحات المرحلة

وأضاف عبد الغفار أن نتيجة ترشيحات المرحلة سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

لينك تسجيل الرغبات للطلاب

وتنشر "الفجر" لينك تسجيل الرغبات للطلاب المرحلة الثالثة:



‏https:www.egypt.gov.egarabichome.aspx