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ننشر خطوات التقديم في وظائف حكومية قيادية 2021 من خلال بوابة الوظائف الحكومية

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 03:20 م
وظائف حكومية قيادية 2021
وظائف حكومية قيادية 2021
يبحث العديد من المواطنين وخاصةً الخريجين الجدد بجميع أنحاء الجمهورية عن التقديم في وظائف حكومية 2021 من خلال "بوابة الوظائف الحكومية المصرية"، حيث أعلنت البوابة في وقت سابق حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، لشغل عدد من الوظائف التي سيستمر التقديم عليها حتى يوم 14/10/2021 الجاري، لذلك سنستعرض لكم تفاصيل الوظائف المطلوبة عبر بوابة الوظائف الحكومية 2021، وهي كالتالي:-

التقديم في وظائف حكومية 2021 
وأشارت بوابة الوظائف الحكومية المصرية، إلى أن الطلبات تقدم في موعد أقصاه 14 أكتوبر المقبل، للهيئة العامة للطرق والكباري، الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، الادارة العامة للتنظيم والادارة المبنى الجديد الدور الخامس، الكائنة بـ151 طريق النصر، مدينة نصر، مضيفة أن يشترط للتقدم على الوظائف المطلوبة الحصول على مؤهل عالٍ مناسب، وفقًا لطبيعة كل وظيفة.

شروط شغل الوظائف القيادية "وظيفة رئيس إدارة مركزية" 

- أن يكون المتقدم من خارج الجهاز الاداري وألا يكون شاغلا لأي وظيفة بالجهاز الاداري بالدولة.

- أن يكون مستوفيا للمدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة طبقاً لقانون 81 لسنة 2016.

- أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف.

شروط شغل وظيفة مدير عام

- يشترط في من يتقدم لشغل الوظائف القيادية من خارج الجهاز الاداري، ألا يكون شاغلا لأي وظيفة بالجهاز الاداري بالدولة.

- أن يكون مستوفيا للمدة الكلية اللازمة لشغل الوظائف القيادية، طبقاً لقانون 81 لسنة 2016.

- أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف.

الوظائف المتاحة للتقديم في وظائف حكومية القيادية 2021  

- رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق.

- رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

- مدير عام الطرق الاستثمارية التنموية.

- مدير عام الشركات.

- مدير عام المعامل المركزية.

- مدير عام تنفيذ الكباري.

- مدير عام الانشاءات والمباني.

- مدير عام تصميم الكباري.

- مدير عام العلاقات العامة.

- مدير عام الشئون الفنية.

- مدير عام الأمن.

- مدير عام تنفيذ وصيانة الطريق الدائري ومحاوره.

- مدير عام المشروعات بالمنطقة.

- مدير عام التنفيذ والصيانة للمنطقة.

- مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمنطقة.

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