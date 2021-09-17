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محاولات للسيطرة على حريق حظيرة مواشي بالبحيرة (صور)

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 03:23 م
حريق
حريق
إسلام أمين
يكثف رجال الحماية المدنية بالبحيرة من جهودهم لإخماد حريق شب داخل حظيرة مواشي بقرية المجد التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الرحمانية، يفيد باندلاع حريق داخل حظيرة مواشى ملك "محمد ع.ا" بناحية كفر محلة داود التابعة لقرية المجد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتم إخلاء الحظيرة من المواشى، وجارى التعامل مع الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة.
محاولات للسيطرة على حريق حظيرة مواشي بالبحيرة (صور)
محاولات للسيطرة على حريق حظيرة مواشي بالبحيرة (صور)

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حريق البحيرة

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