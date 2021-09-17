ننشر رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية وابرز الكليات المتاحة.. عدة خطوات للتسجيل

يبحث العديد من الطلاب عن رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وذلك بعدما أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني تجريبيًا.





والحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثالثة هو 205 درجات بنسبة 50% من المجموع الكلي، لـ42065 طالبا، كما يتاح التسجيل لطلاب الشعبة الأدبية بإجمالي 24932 طالبا، ليصل إجمالي عدد طلاب المرحلة 66997.





وسنستعرض لكم متابيعنا الكرام خلال السطور التالية، رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2021 وخطوات التسجيل.





رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2021





- في البداية على الشخص تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الدخول من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــــــــــــــــــــــــا ).





- ثم اختيار أيقونة المرحلة الثالثة.





- بعدها يتم تحديد تشعيب الطالب المقيد به (علمي، أدبي).





- ثم يتم كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته كاملة (الاسم، والرقم القومي، ومحافظة الإقامة،..)، ثم كتابة المجموع الذي حصل عليه الطالب ورقم الجلوس والنسبة المئوية.





- بعد كتابة البيانات يتم الضغط على قائمة الكليات والمعاهد المتاحة للاستعانة بها في تسجيل رغبات الطالب.





- في النهاية ينقر الطالب على زر الحفظ.





موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021





وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيؤجل إعلانها حتى يجري تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021.





ابرز الكليات المتاحة بالمرحلة الثالثة 2021





وفيما يلي أبرز الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة، وهي:-





- آداب المنوفية بشبين الكوم.





- آداب المنيا.





- آداب انتساب موجه الإسكندرية.





- آداب انتساب موجه الزقازيق.





- آداب انتساب موجه القاهرة.





- آداب انتساب موجه أسوان.





- آداب انتساب موجه أسيوط.





- آداب انتساب موجه بنات عين شمس.





- آداب انتساب موجه بورسعيد.





- آداب انتساب موجه حلوان.





- آداب انتساب موجه دمنهور.





- آداب انتساب موجه دمياط.





- آداب انتساب موجه سوهاج.





- آداب حلوان.





- آداب دمنهور.





- آداب دمياط.





- آداب سوهاج.





- آداب كفر الشيخ.





- آداب وعلوم إنسانية السويس.





- آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس.





- آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية.





- آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية.