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وزيرا التجارة والصناعة والمالية يفتتحون معرض "صنع في بورسعيد"

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لمبادرات تعزيز التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد باعتبارها من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة في ظل ما تتمتع به من إمكانات وقدرات صناعية كبيرة، وهو الأمر الذي يؤهلها لتكون منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن موقعها المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس الأمر الذي يجعل منها مركزاً صناعياً ولوجيستياً لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية. 


وقالت ان الحكومة تسعى لتحويل بورسعيد من محافظة تجارية الى محور تنموي صناعي انتاجي دعماً للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام ابناء بورسعيد


جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة والدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء  عادل الغضبان محافظ بورسعيد للمعرض الصناعي الأول بالمحافظة والذي يعقد تحت شعار "صنع في بورسعيد" وتنظمه الغرفة التجارية ببورسعيد في الفترة من 17 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل ، وذلك على هامش منتدى بور سعيد الاقتصاد الذى استمر ليومين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  ، وقد شارك في مراسم الافتتاح الدكتورة فايزة ابو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى و اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب و محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد الى جانب عدد من اعضاء مجلس النواب وقيادات محافظة بورسعيد .


وقالت الوزيرة إن هذا المعرض الهام يتزامن مع الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد حالياً في مجال التنمية الصناعية الأمر الذي ينعكس في المشروعات الصناعية العملاقة التى أقيمت ببورسعيد مؤخراً والتي جعلت من المحافظة واحدة من أبرز المحافظات الصناعية في مصر، لافتةً إلى أن المعرض يستهدف تعميق الصناعة المحلية وتشجيع المستهلكين على الاعتماد على المنتجات المحلية بديلاً عن المنتجات المستوردة، وكذا دعم المشروعات الصناعية المقامة على أرض بورسعيد، خاصة لصغار المستثمرين والمصنعين.


وفي هذا الاطار اشارت جامع الى ان الوزارة أنشئت اول مجمع للصناعات الصغيرة بالمحافظة بمنطقة جنوب الرسوة على مساحة اجمالية تبلغ  ١٨١ الف م2 حيث تم طرح 118 وحدة صناعية  في اطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة وانشاء مجمعات صناعية بكافة محافظات الجمهورية  "مصنعك جاهز بالترخيص"  يشمل  انشطة صناعات غذائية وكيماوية وغزل ونسيج   ،و تتراوح مساحة الوحدات بالمجمع بين ٤٢٠ م٢، ١٠٨٠ م٢ ، لافتةً الى ان المجمع تم تخصيص وحداته بالكامل للمستثمرين ويستوعب مايقرب من الفي عامل من ابناء المحافظة.


ولفتت الى ان نجاح المجمع في بورسعيد في جذب صغار المستثمرين يعد دافعا مشجعا للدولة لمواصلة العمل لتوفير مزيد من الوحدات والاراضي الصناعية لتعزيز التحول الصناعي وتشجيع التنمية الصناعية بالمحافظة.


وأضافت جامع أن المعرض يضم 26 شركة  في شتى القطاعات الصناعية وهو ما يمثل فرصة متميزة لتعريف المستهلك في بورسعيد بأخر ما توصلت إليه الصناعة بالمحافظة فضلاً عن فرص عقد الصفقات التجارية بين المصنعين والموردين وفرص التشبيك بين حلقات الصناعة، مشيرةً الى ان عدد كبير من الشركات المشاركة بالمعرض حصلت على خدمات مالية وغير مالية من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثلت فى الاقراض المباشر وكذا خدمات تدريب من حاضنة بورسعيد فضلا عن اصدار شهادات تصنيف ومزايا وباركود .


ومن جانبه أكد اللواء   عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المعرض ضم 48 جناحا قدم فيها 26 عارضا منتجات مصانعهم المقامة بالمنطقة الصناعية فى بورسعيد، حيث تشمل المعروضات عدة منتجات منها:"الحلويات، ومنتجات الألبان، والدهانات، والمواد الغذائية، والملابس الجاهزة، والعطور والبخور، والمصنوعات الجلدية، والزيوت، والمنسوجات، والبطاريات، والأدوات الكهربائية، والكرتون، وفرش السيارات.


وأشار الغضبان، الى أن هناك تكليفات بالمتابعة الدقيقة جدًا من جميع أجهزة المحافظة  لتقديم كل الدعم والمساندة لكافة الشركات المتواجدة داخل المحافظة ، ومساعدتهم فى تذليل كافة التحديات التى تواجه حركة الاستثمار بالمحافظة .

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صنع في بورسعيد

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