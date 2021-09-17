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حزب معارض ينظم احتجاجا في الشوارع للمطالبة بوظائف

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
وكالات


اشتبك شبان من حزب المؤتمر، المعارض الرئيسي في الهند، مع الشرطة اليوم الجمعة، خلال احتجاج في الشارع للمطالبة بوظائف، بينما يحاول اقتصاد البلاد التعافي من إغلاق كورونا العام الماضي.

وحث الشبان الناس على عدم الاحتفال بعيد ميلاد رئيس الوزراء الهندي الحالي، ناريندرا مودي، الـ71  الذي يصادف اليوم الجمعة.

وحاول حوالي 150 من أنصار حزب المؤتمر، الذين ساروا خلف لافتة كبيرة كتب عليها "الحكومة أعطوا وظائف للشباب"، حاولوا القفز على حواجز الشرطة التي تمنعهم من السير إلى المكاتب الحكومية في نيودلهي.

وألقت الشرطة القبض على بعض المتظاهرين واقتادتهم في حافلة، وكان من المتوقع إطلاق سراحهم في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

من جهته، قال مركز مراقبة الاقتصاد الهندي، وهو مؤسسة فكرية خاصة، إنه في أغسطس 2021، بلغ معدل البطالة في الهند 8.32٪ وبلغ معدل بطالة الشباب حوالي 27.7٪.

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