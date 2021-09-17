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موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة نظيره منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 تحت قيادة المدرب كارلوس كيروش البرتغالي الجديد للفراعنة.


موعد مباراة منتخب مصر ضد ليبيا
يستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر يوم 9 أكتوبر القادم على ملعب برج العرب فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.


وكان منتخب مصر أعلن أمس عن تولي كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي قيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة وتصفيات كأس العالم 2022.


ويذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على نظيره منتخب انجولا ضمن مباريات الجولة الأولى ثم تعادل أمام الجابون بهدف لكل منهما.

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