"في حال فقدانه".. خطوات لاستخراج "بدل فاقد" من كارت شحن عداد كهرباء مسبق الدفع

حرصت شركات الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأثناء التقديم على توصيل الكهرباء للمنازل الجديدة، على تركيب عدادات الكهرباء مسبوقة في المنازل الجديدة التي تعمل بنظام شحن كارت العداد، وفقًا للشرائح المحددة وقيمة الاستهلاك الشهري الخاص به، وعندما تنفذ قيمة الشحن بكارت العداد، يتم فصل التيار الكهربائي عن الوحدة السكنية.





وستعرض الكثير من المواطنين لموقف فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، ما يجعلهم يلجأون لإبلاغ الشركة التابعين لها، لاستخراج كارت شحن آخر بدلًا منه، وقام جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" بنشر تنويه للمواطنين بعدة خطوات يجب اتباعها في حال فقدان كارت شحن العداد.





خطوات استخراج بدل فاقد لكارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع





1- إذا كنت مالك أو مستأجر الوحدة عليك اتباع بعض التعليمات التالية:-





- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.





- صورة من العداد موضح بها رقم العداد.





- صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.





2- وبالنسبة للمستأجر:-





- يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له.





- تجهيز صوره من التوكيل والأصل للإطلاع.





- يجب أيضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الايجار.





- وبعد استكمال تلك الاجراءات و دفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.