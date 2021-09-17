Advertisements

"في حال فقدانه".. خطوات لاستخراج "بدل فاقد" من كارت شحن عداد كهرباء مسبق الدفع

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 04:00 م
كارت شحن عداد كهرباء
كارت شحن عداد كهرباء
حرصت شركات الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأثناء التقديم على توصيل الكهرباء للمنازل الجديدة، على تركيب عدادات الكهرباء مسبوقة في المنازل الجديدة التي تعمل بنظام شحن كارت العداد، وفقًا للشرائح المحددة وقيمة الاستهلاك الشهري الخاص به، وعندما تنفذ قيمة الشحن بكارت العداد، يتم فصل التيار الكهربائي عن الوحدة السكنية.

وستعرض الكثير من المواطنين لموقف فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، ما يجعلهم يلجأون لإبلاغ الشركة التابعين لها، لاستخراج كارت شحن آخر بدلًا منه، وقام جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" بنشر تنويه للمواطنين بعدة خطوات يجب اتباعها في حال فقدان كارت شحن العداد.

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع

1- إذا كنت مالك أو مستأجر الوحدة عليك اتباع بعض التعليمات التالية:-

- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

- صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

2- وبالنسبة للمستأجر:-

- يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له.

- تجهيز صوره من التوكيل والأصل للإطلاع.

- يجب أيضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الايجار.

- وبعد استكمال تلك الاجراءات و دفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.

الكلمات المفتاحية

كارت شحن عداد كهرباء كارت شحن عداد كهرباء بدل فاقد

أخبار تهمك

حقيقة هروب مدرب الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

دونارما يرفض طلب باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 20 ساعة

بكلمات مثيرة.. كلوب يعلق على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

منذ 34 دقيقة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ يوم

خاص.. الغضب يسيطر على نجم الأهلي بسبب موسيماني

منذ ساعتين و 39 دقيقة

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. محمود طاهر يدرس الترشح لرئاسة الجبلاية وننفرد بقائمته

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ نصف ساعة

محمد صلاح يحدد شروطه للتجديد مع ليفربول

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ننشر رابط تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار وشروط تركيب العداد الكهربائي الرقمي الجديد

بالخطوات.. كيفية تحويل عداد الكهرباء التقليدي إلى مسبوق الدفع

"وانت في بيتك".. اشحن عدادك الكهربائي مسبوق الدفع من هاتفك بـ7 خطوات بسيطة

كيفية نقل ملكية عداد الكهرباء من شخص لأخر (الخطوات والأوراق المطلوبة)

كيف تنقل ملكية عداد الكهرباء وما هى الأوراق المطلوبك لذلك؟

الكهرباء تعلن خطوات تحويل العداد التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع لتجنب الفواتير الخاطئة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

04:28 م

بكلمات مثيرة.. كلوب يعلق على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

04:25 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

02:46 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements