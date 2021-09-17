موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره أولمبيك ليون يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.









موعد مباراة باريس وليون في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

وستلعب مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره أولمبيك ليون يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.









وستذاع مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره أولمبيك ليون يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.









ويحتل فريق باريس سان جيرمان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد ١٥ نقطة، بينما يتواجد فريق أولمبيك ليون في المركز السابع برصيد ٨ نقاط.