تخفيضات تصل إلى 50%.. ننشر ابرز منتجات واماكن معارض اهلا مدارس 2021

بدأ اليوم الخميس، فعاليات معرض اهلا مدارس 2021 التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الاتحاد للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض في مدينة نصر، تحت رعاية رئيس الوزراء.





منتجات معارض اهلا مدارس 2021

يطرح معرض اهلا مدارس 2021، كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مصنعة مصريا، كما يخصص المعرض العديد تخفيضات وعروض على الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية، بالإضافة إلى الحاسبات الآلية ومستلزماتها.





تخفيضات على اسعار المنتجات بمعرض اهلا مدارس 2021

وتتراوح التخفيضات بين 20% إلى 50% على كافة المنتجات بالمعرض على مستوى الجمهورية، وستبدأ من 15% إلى 40% على جميع الأدوات المدرسية والمكتبية.





اماكن معرض اهلا مدارس 2021 بالقاهرة والجيزة

أماكن معارض اهلا مدارس 2021 في القاهرة والجيزة، ستكون في أرض المعارض في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وسيقام معرض اهلا مدارس 2021 في الجيزة في شارع فيصل الرئيسي بمنطقة فيصل.





حيث إن معارض اهلا مدارس 2021 في القاهرة والجيزة مستمرة حتى انطلاق الدراسة، بينما سيكون موعد إطلاقه في باقي محافظات الجمهورية متوقف على جاهزية كل محافظة لبدء تدشينه.





ووفقا للمصادر، فإن أماكن معارض اهلا مدارس 2021 في القاهرة والجيزة، تشهد جناحًا خاصًا لعرض كل ما يتعلق بالأغذية المدرسية من معلبات وجبن، بالإضافة إلى توفير عدة مستلزمات مدرسية أخرى ومنها الـ"لانش بوكس" والحقائب المدرسية.





جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت في وقت سابق، موعد بدء الدراسة 2021- 2022 في مصر لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، يوم 9 أكتوبر وينتهي يوم الخميس 16/6/2022.