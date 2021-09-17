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علاقة محرمة.. فك طلاسم العثور على جثة رضيع وسط القمامة بالحوامدية

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 04:08 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات العثور على جثة رضيع وسط القمامة بمدينة الحوامدية جنوب المحافظة، وتبين أن والدته تخلصت منه بسبب حملها سفاحا نتيجة علاقة غير شرعية مع خطيبها.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب، بورود إشارة من العميد عمرو عبد العزيز مأمور قسم شرطة الحوامدية، بعثور الأهالي على جثة رضيع لم تمر على ولادته سوى ساعات وسط القمامة بمنطقة التأمين الصحي.

وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبها.

خطة بحث محكمة أعدها العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب، تركزت على فحص كاميرات المراقبة في الطرق المؤدية إلى مكان العثور على جثة الرضيع ومناقشة شهود عيان من أصحاب المحلات القريبة من مسرح الواقعة.

تحريات الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الحوامدية، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مشرفة بإحدى دور الحضانة تدعى "سامية" تبلغ من العمر 22 سنة؛ بسبب حملها سفاحا من خطيبها "رضا 26 سنة" نجار.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية بقيادة الرائد أحمد بدوي والنقيبين فاروق عبد القادر وإسلام السيسي من ضبط المتهمة وخطيبها.

واعترف المتهمين خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وخطوبتهما منذ نحو 6 شهور، خوفا من الفضيحة، وعند ولادتها تخلصت من رضيعها بتلك الطريقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.


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علاقة محرمة رضيع الحوامدية

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