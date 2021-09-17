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"لقت إنسان يديها الحب".. أول تعليق من ابنة أصالة على زواجها

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
علقت شام الذهبي، ابنة أصالة نصري، على زواج والدتها من الشاعر فائق حسن.

وقالت "الذهبي" من خلال برنامج "et بالعربي": "فائق شخص جميل اوي وطيب وحنون وعرف يكسب قلوبنا كلنا.. أنا مبسوطة لماما وسعيدة إنها لاقت انسان بيديها كم الحب اللي هي بتديه لإنها إنسانة كلها إحساس وفايق حد طيب جدا وقدر يحتويها ويديها الحب اللي تستاهله".

وأعلنت أصالة بشكل رسمي زواجها من فائق حسن، من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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