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"مستقبل وطن" المنيا ينظم احتفالية لإجراء قرعة نهائي الدوري

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 04:18 م
احتفالية مستقبل وطن
احتفالية مستقبل وطن
أحمد الخميسي
في اطار السياسة العامة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن واهتمامه الخاص بالشباب وتشجيع مشاركتهم بالرياضة وحسن استثمار طاقاتهم تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، واستمرارا لتنفيذ دورى مستقبل وطن للموسم الثالث تحت شعار "خلى موهبتك تتكلم ".

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا احتفالية كبرى لاجراء قرعة نهائى تصفيات الدورى على مستوى المحافظة والتى يتنافس فيها 11 فريق يمثلون مراكز واقسام المحافظة، عقدت الاحتفالية بقاعة جراند حياة بالمنيا الجديدة بحضور النائب محمد نشات المشرف العام على الدورى بالمحافظة، ووليدعبدالقوي المشرف التنفيذي للدوري بالمحافظة واللجنة المنظمة للدورى بالمحافظة،وهيئة مكتب المحافظة، والسادة اعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأمناء المراكز والأقسام ولجانهم المنظمة للدورى وجميع الفرق المشاركة.

شهدت الاحتفالية عرض فيديو تسجيلي يوثق فاعليات المرحلتين السابقتين (تصفيات الشياخات والقري تصفيات المراكز وتكريم اللجان المنظمة للدورى بالمحافظة والمراكز، وتكريم المراكز التى شاركت بأكبر عدد من الفرق، والمراكز الأكثر تنظيما.

والجدير بالذكر أن التصفيات أسفرت عن صعود ١١ فريقا يتنافسون على مستوى المحافظة وهم:-

مركز العدوة فريق العطف 1، مركز مغاغة فريق شم القبلية ب، مركز بنى مزار فريق المدينة ب، مركز مطاى فريق ابوان، مركز سمالوط فريق سمالوط 1، بندر المنيا فريق كفر المنصورة، مركز المنيا فريق زهرة، مركز ابوقرقاص فريق منهرى،مركز ملوى فريق تونا الجبل، بندر ملوى فريق شمال ٢،مركز ديرمواس فريق البدرمان، وسوف تنطلق التصفيات يوم ١٨ سبتمبر الجاري.


ومن المعروف ان الدورى يقام علي اربعة مراحل بدات المرحلة الاولى بمنافسات وتصفيات للفرق الرياضيه المشاركة على مستوى الوحدات الحزبية في القري والشياخات،واقيمت منافسات المرحلة الثانية على مستوى المراكز المختلفة وصولا إلى المرحله الثالثة التي تكون على مستوى أمانة المحافظة بالكامل لتصعيد فريق واحد يمثل محافظة المنيا، وأخيرا التصفيات على مستوى الأمانة المركزية للحزب.

الكلمات المفتاحية

مستقبل وطن المنيا احتفالية

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