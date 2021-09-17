Advertisements

بكلمات مثيرة.. كلوب يعلق على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 04:25 م
صلاح وكلوب
صلاح وكلوب
حسن موسى

علق الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، على مفاوضات ناديه لتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح.


وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، مما يجعل إدارة الريدز تعمل على السعي جاهدا لتمديد عقده.

 

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن صلاح طلب الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع نظير موافقته على التجديد.

 

وقرر كلوب الهروب من الإجابة على مستقبل صلاح، حيث قال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "لا يوجد ما أقوله حقًا بشأن مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح خاصة من جانبي".

 

وتابع: "أنا لست منخرطًا في المفاوضات، حتى أكون واضحا، وفي الواقع، ما يهمني هو كيفية ظهوره بالمستوى الرائع ومدى التزامه".

 

 

وأتم: "صلاح يبدو في وضعية جيدة حقًا، من حيث المستوى الذي يظهر عليه، ولا يوجد شيء آخر أقوله في هذا الشأن".

 

الكلمات المفتاحية

يورجن كلوب محمد صلاح وليفربول محمد صلاح اليوم كلوب ومحمد صلاح أخبار محمد صلاح

أخبار تهمك

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

دونارما يرفض طلب باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. محمود طاهر يدرس الترشح لرئاسة الجبلاية وننفرد بقائمته

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ ساعتين و 10 دقيقة

خاص.. الغضب يسيطر على نجم الأهلي بسبب موسيماني

منذ ساعتين و 36 دقيقة

حقيقة هروب مدرب الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 11 ساعة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ يوم

بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من نصف ساعة

محمد صلاح يحدد شروطه للتجديد مع ليفربول

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

ننشر رابط تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات

منذ أقل من ساعتين

بكلمات مثيرة.. كلوب يعلق على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

أول تعليق من يورجن كلوب على تجديد عقد محمد صلاح

بعد تمديد عقده.. تعرف على راتب محمد صلاح "الجديد" في ليفربول

فان دايك يوافق على تجديد عقده مع ليفربول

ليفربول يفاوض نجمه لتجديد تعاقده

ساديو ماني يصدم ليفربول

ليفربول يحسم موقفه من بيع محمد صلاح

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

04:28 م

بكلمات مثيرة.. كلوب يعلق على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

04:25 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

02:46 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements