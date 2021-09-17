بكلمات مثيرة.. كلوب يعلق على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

علق الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، على مفاوضات ناديه لتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح.





وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، مما يجعل إدارة الريدز تعمل على السعي جاهدا لتمديد عقده.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن صلاح طلب الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع نظير موافقته على التجديد.

وقرر كلوب الهروب من الإجابة على مستقبل صلاح، حيث قال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "لا يوجد ما أقوله حقًا بشأن مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح خاصة من جانبي".

وتابع: "أنا لست منخرطًا في المفاوضات، حتى أكون واضحا، وفي الواقع، ما يهمني هو كيفية ظهوره بالمستوى الرائع ومدى التزامه".

وأتم: "صلاح يبدو في وضعية جيدة حقًا، من حيث المستوى الذي يظهر عليه، ولا يوجد شيء آخر أقوله في هذا الشأن".