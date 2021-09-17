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بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 04:28 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو

اقترب نادي بيراميدز سبورت، من الحصول على خدمات واحد من أهداف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

"بيراميدز يقترب من الدبيس على سبيل الإعارة"

 

وبات كريم الدبيس الظهير الأيسر لفريق وادي دجلة، وقائد منتخب الشباب  قريب من الإنضمام إلى صفوف الفريق السماوي بالموسم الجديد.

 

وتوصل بيراميدز سبورت لاتفاق مع الفريق الدجلاوي واللاعب لاتفاق شبه رسمي، على التوقيع معه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

 

ويعتبر الدبيس، كان مطلبًا هامًا داخل النادي الأهلي لتدعيم صفوف فريق الشباب، إلا أن المطالب المادية الخاصة بناديه حالت دون استكمال المفاوضات.

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