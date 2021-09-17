محمد إمام يوجه الشكر لزملاءه عقب تهنئتهم له بعيد ميلاده

وجه الفنان محمد إمام الشكر لكل من هنأه بعيد ميلاده، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "إمام" قائلا: "شكرًا لكل الناس اللي بعتتلي بمناسبة عيد ميلادي.. ولكل الصفحات والقنوات اللي احتفلت بيه.. انتوا خليتوا اليوم ده مميز بالكلام الجميل اللي بتكتبوه عني كل سنة.. شكرًا ليكم جميعًا".



وكانت آخر أعمال محمد إمام مشاركته في مسلسل "النمر" مع عدد من الفنانين منهم هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة، خالد أنور، محمد مهران، محمود حافظ، ولاء الشريف، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.