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معسكر مغلق للاتصالات استعدادا للموسم الجديد

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد



قرر هشام زكريا، المدير الفني لنادي المصرية للإتصالات الدخول فى معسكر مغلق بأحدى فنادق الإسكندرية، بداية من غدا السبت استعداداً للموسم الجديد 2021-2022 من دوري القسم الثاني .

ويستعد الإتصالات لمواجهة بترول أسيوط مساء اليوم بملعب المركز الأوليمبي بالمعادي، بعد العودة من الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق.

ويستهل الإتصالات مشواره بالدوري بمواجهة الانتاج الحربي على ملعبه في افتتاح منافسات مجموعة القاهره للقسم للثاني .

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