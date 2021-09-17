عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز





يسعى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض بضم عدد من الصفقات المميزة في الميركاتو الصيفي الجاري.





توقيع أحمد منصور للزمالك





كشف مصدر بنادي الزمالك آخر تطورات ملف صفقات الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية بناء على طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.





وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي طلب التعاقد مع أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز في الموسم الجديد.





وتابع المصدر أن أحمد أيمن منصور أبدى موافقته على تمثيل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الفترة المقبلة حيث وقع اللاعب على رغبة في اللعب لصالح الفارس الأبيض.





وأتم المصدر موضحا أنه يبقى فقط حسم الأمور المادية بين مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك و إدارة بيراميدز في الفترة المقبلة.



