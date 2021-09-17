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5 خطوات سهلة الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2021

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 04:42 م
معاش تكافل وكرامة 2021
معاش تكافل وكرامة 2021
يبحث العديد من المواطنين عن طريقة الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2021، حيث تقدم وزارة التضامن الاجتماعي دعما نقديا للأسر الفقيرة، كما يتاح الدعم النقدي "كرامة" للمرأة المعيلة وذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.

الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2021

- قم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي (اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا).

- ثم انقر على اختيار الاستعلام عن موقف بطاقات تكافل وكرامة.

- املأ كل البيانات المطلوبة من المستعلم، وهي الرقم القومي في الجزء المخصص للاستعلام من خلال رابط الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- اضغط على أيقونة نتيجة الاستعلام للمواطن المستفيد.

- ستظهر لك النتيجة بالقبول أو التجميد والرفض، وفي حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب، وفي حالة سريان البطاقة سيوضح المبلغ المستحق للمستفيد.

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

- المديرية، والإدارة الاجتماعية، واختيار المركز أو قسم الشرطة التابع له.

- كتابة العنوان تفصيليا.

- كتابة رقم الهاتف الأرضي.

- كتابة تفاصيل الشكوى.

- اختيار نوع شكوى تكافل وكرامة سواء شكوى بطاقة الصرف.

- شكاوى الرقم السرى.

- إيقاف أو تجميد بطاقة.

- سوء خدمات التعليم.

- سوء خدمات الخط الساخن.

- سوء خدمات الصحة.

- إهمال أو معاملة سيئة من موظف البريد.

- طلب رشوة أو ابتزاز من موظف بمكتب البريد.

- إهمال أو معاملة سيئة من موظف الشؤون.

- يقوم المواطن بالضغط على كلمة تسجيل بعد اختيار الشكوى.

- ستظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح، وكذلك رقم الشكوى.

- يقوم المواطن بطباعة الشكوى التي تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة.

- ثم ستظهر لك محتويات الشكوى وتشمل التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى بالوثائق المطلوبة.

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