بوسي شلبي توجه رسالة دعم للبنان.. تعرف عليها

وجهت الإعلامية بوسي شلبي رسالة دعم للبنان، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





ونشرت "بوسي" صورة وهي تقف بجانب حائط مكتوب عليه "الأمل"، وعلقت على الصورة قائله :"لبنان لاتعرف الألم دايما الامل لبنان".



وفي سياق آخر، أحيت الإعلامية بوسي شلبي ذكرى الأربعين على وفاة الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، وذلك عن طريق صورة للراحة وعلقت عليه قائلة:"يمر 40 يوم على الغالية دلال عبدالعزيز دعواتك بالرحمة والفاتحة احلى هدية تصل لها ربنا يصبرك يا ايمي ودنيا ويرحمك يا غالية الفاتحة ".