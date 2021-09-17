وكيل الصحة: 465 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا بالقليوبية

أعلن الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة، أنه قد بلغ عدد من تلقى اللقاح حتى الآن بالمحافظة 465 ألف مواطن ومواطنة بالمحافظة، عبر 28 مركز لتلقي اللقاح بمدن بنها وطوخ وقليوب والخانكة وشبين القناطر والقناطر الخيرية وكفر شكر والعبور وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.



وأضاف "عبدالغني"، أنه جرى بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة لفتح منافذ جديدة بالمحافظة لتلقي اللقاح، حيث جرى تخصيص نادي السلام للمعاقين ونادي الشباب بطوخ، ونادي بيجام بحي غرب شبرا الخيمة، بالإضافة إلى نادي قليوب الرياضي ومركز شباب مدينة الخانكة ونادي القناطر الخيرية، ومركز شباب كفر شكر ومركز شباب شبين القناطر لتكون مراكز جديدة لتلقي اللقاح.