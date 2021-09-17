ميرنا نور الدين تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير لها،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت" نور" وهي ترتدي فستان كت باللون اللبني به ديل طويل من الستان، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل مما أثار إعجاب جمهورها، وعلقت على الصورة قائله :"اخلق ضوء الشمس الخاص بك".



يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "كوفيد 25" الذي عُرض في سباق دراما رمضان 2021، بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.