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أسعار البنزين ترتفع في لبنان بنسبة 38.5 % وسط ترقب لرفع الدعم

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر

أعلنت المديرية العامة للنفط بلبنان رفع أسعار البنزين بنسبة 38.5 % تقريبا دون توضيح لأسباب هذه الزيادة الكبيرة وسط ترقب لقرارحكومي برفع الدعم نهائيا عن المشتقات البترولية حيث تعد هذه الزيادة الكبيرة هي الثانية بعد الزيادة التي وصلت إلى 67 % تقريبا الشهرالماضي بعد الرفع الجزئي للدعم.


وحددت المديرية العامة للنفظ سعر صفيحة (الصفيحة تساوي 20 لترا) البنزين خال من الرصاص 98 أوكتان ب` 180 ألف ليرة لبنانيةبزيادة قدرة 50 ألف ليرة عن السعر المحدد الأسبوع الماضي والبالغ قيمته 130 ألف ليرة وفقا للأسعار المعلنة يوم 8 سبتمبر الماضي.


وجاء في القرار تحديد سعر بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان ب` 174300 ليرة لبنانية بزيادة قدرها 47900 ليرة عن السعر المعمول بهوقدره 126400 ليرة وفقا للأسعار المعلنة في 8 سبتمبر الماضي.


ولم تحدد المديرية حتى الآن الأسعار الجديدة للديزل أويل والمازوتعلما بأنها غير متوفرة بالسوق منذ عدة أياموكانت أسعار الوقود قدزادت في الثاني والعشرين من شهر أغسطس الماضي بنسب وصلت إلى 67 % تقريبا، حيث كانت أسعار البنزين حتى نهاية الثلث الثانيمن شهر أغسطس ثابته عند 77500 ليرة لصفيحة بنزين 95 أوكتان و79700 ليرة لصفيحة بنزين 98 أوكتانوذلك قبل قرار مصرف لبنانبوقف دعم سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار في عمليات استيراد المشتقات البترولية

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