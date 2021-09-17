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الإصابات تضرب توتنهام قبل مواجهة تشيلسي

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
وكالات
تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة لاعبي توتنهام هوتسبير ستيفن بيرغوين ولوكاس مورا في مباراة فريقهما المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام الجار اللندني تشيلسي مطلع الأسبوع المقبل بعد تعرضهما للإصابة خلال تعادل الفريق 2-2 في دوري المؤتمر الأوروبي أمام رين الفرنسي الليلة الماضية.

الإصابات تضرب توتنهام قبل مواجهة تشيلسي

وخرج الجناح الهولندي بيرغوين من المباراة مصابا بعد مرور 30 دقيقة من بدايتها وخرج بعدها بقليل زميله البرازيلي مورا لنفس السبب لتتفاقم متاعب توتنهام.

ويغيب عن تشكيلة توتنهام بالفعل بسبب الإصابة أيضا المهاجم سون هيونغ-مين والمدافعان إريك داير ورايان سيسينيون بينما يغيب المدافع جافيت تانغانغا للإيقاف.

وقال نونو إسبريتو سانتو مدرب توتنهام للصحافيين "هذا شعور مؤلم. شعور سيئ حقا. الطاقم الطبي يعتني بهم لكنه بكل صراحة موقف صعب. إنه موقف فظيع".

وينافس توتنهام الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019 في النسخة الأولى لدوري المؤتمر الأوروبي وهي ثالث بطولات الأندية الأوروبية أهمية بعد احتلاله المركز السابع بالدوري المحلي في الموسم الماضي.

وأضاف المدرب نونو "هذه هي كرة القدم ونحن ندرك أنه يتعين علينا تجاوز هذه اللحظة".

ويحتل توتنهام المركز السابع بين فرق الدوري الممتاز العشرين بعد أن تلقى هزيمته الأولى في الموسم في ملعب كريستال بالاس في الجولة الماضية، بينما لم يعرف تشيلسي طعم الهزيمة حتى الآن ويحتل المركز الثاني بعد مانشستر يونايتد صاحب الصدارة.

الكلمات المفتاحية

وري أبطال أوروبا توتنهام تشيلسي الدوري الأنجليزي الممتاز

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