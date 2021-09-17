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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 05:34 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 18 سبتمبر إلى يوم الخميس23 سبتمبر.

طقس الفترة المقبلة

وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وطقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون لطيف ليلا علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبري معتدل علي باقي الأنحاء.

وأكدت الهيئة أنه اعتبارًا من الأحد المقبل تشهد البلاد أرتفاع طفيف في درجات الحرارة علي كافة الانحاء بقيم تتراوح (3:2) درجة مئوية علي شمال البلاد وحتي القاهرة الكبري وبقيم تتراوح (5:3) درجة مئوية علي جنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ظهور سحب منخفضة في الصباح الباكر علي مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة مما يساعد علي تلطيف الأجواء صباحًا.

الظواهر الجوية خلال الأسبوع المقبل

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

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