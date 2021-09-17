"مشكله في الرئة قوية ".. رامي جمال يطالب الجمهور بالدعاء لكريم فهمي

حرص الفنان رامي جمال على الدعاء للفنان كريم فهمي من خلال بوست عبر "تويتر "،بعد إصابته بجلطتين في الرئة الذي نقل على إثرها الى المستشفى.



وكتب "رامي" في المنشور قائلًا :"أخويا الغالي كريم انت قوي انا عارف وانت وكل اللي بيحبوك مستنيين خبر خروجك بالسلامة دعواتكم لكريم عشان محتاجها دلوقتي بمشكلة في الرئة قوية يارب مانشوفش فيك وحش ابدا".





يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم" ديدو"وشاركه في البطولة حمدي المرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، إخراج عمرو صلاح.