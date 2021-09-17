وفاة والد الفنانة المعتزلة جيهان نصر

أعلن كريم حسن عيسى، ابن شقيق جيهان نصر وفاة عمه نصر عيسى، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب "عيسى" قائلا: "انا لله وإنا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله عمي الغالي نصر عيسي".



كما أعلن الحساب الرسمي للفنانة جيهان نصر، وفاة والدها: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الحاج نصر تغمده الله بواسع رحمته ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين ولا إعتراض على قضاء الله.. الصلاة عليه غدًا عند صلاة الجمعة بمسجد التلاوي دريم لاند.. ارجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".