أستاذ فيروسات يحسم الجدل بشأن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا (فيديو)

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ الفيروسات والمناعة بجامعة نوتنجهام، إن مسألة إعطاء جرعة ثالثة تنشيطية هو أمر هام خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين سيحتاجون إلى هذه الجرعة لتنشيط الجرعتين الأولى والثانية.



وأضاف "الشربيني" في اتصال هاتفي على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة أن هناك اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة من أجل إعطاء جرعة ثالثة خاصة أن هذه الدول متوفر فيها الكميات الكافية من اللقاحات لإعطاء جرعة ثالثة.



وأشار أن هذه الجرعة سوف تساعد على زيادة المناعة لأنه من الممكن أن يفقد قوته المطلوبة بعد 6 أشهر، أما في الدول الأفريقية فيكون الأولى إعطاء الجرعة الأولى والثانية من اللقاحات نظرًا لمحدودية الكميات لدى هذه الدول



