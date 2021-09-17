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ماذا وراء استهداف توكل كرمان لتونس وقيس سعيد؟

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 05:47 م
قيس سعيد وتوكل كرمان
قيس سعيد وتوكل كرمان
كتب: علي فوزي
بعد سقوط حركة النهضة "الإخوانية" في تونس وذلك عقب قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي أخذها من أجل مصلحة الوطن والتي تأتي ضد مصلحة جماعة الإخوان.

وذلك أدى إلى خروج "توكل كرمان" عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها "فيسبوك" تهاجم الرئيس التونسي قيس سعيد ووصفه "بالإنسان الآلي" وغيرها من الكتابات التي تهاجم قرارات الرئيس.

ولذلك تحاول"الفجر" رصد الرأي التونسي حوله تلك التغريدات والكتابات التي قامت بها "توكل كرمان" تجاه الدولة التونسية.

تاريخ كرمان؟
تعتبر توكل كرمان من الناشطين السياسيين في اليمن والتي كانت سببًا في الثورة اليمنية على الرئيس علي عبدالله صالح وذلك أدى إلى سقوط الدولة اليمنية وأصبح حالها في أسوء الأحوال بسبب دعوات كرمان.

بعد ذلك نجحت في تطبيق الأجندات الخارجية التي تهدف إلي سقوط اليمن ولذلك قد حصلت على جائزة نوبل للسلام بسبب نجاحها في خراب اليمن.

عميلة للإخوان

قال الكاتب التونسي نزار الجليدي، الخبير في الشؤون السياسية، إن توكل كرمان هي الشخص المأجور التي تقوم بهدم الدول من خلال المساحات الكبيرة التي تأخذها من موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك" في شمال إفريقيا.

و أضاف الكاتب التونسي نزار الجليدي في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن توكل كرمان أصبحت مأجورة من قبل الإخوان في تونس من أجل الدفاع عنهم وذلك من خلال مهاجمة الدولة التونسية والرئيس التونسية قيس سعيد، وذلك من خلال "الفيسبوك".

وأشار الجليدي، إلى أن توكل باعت وطنها من أجل الحصول على مكافأة وتلك المكافأة هي جائزة نوبل للسلام مع العلم أن الدولة اليمنية في وضع صعب.

واختتم الخبير في الشؤون، يجب على توكل كرمان أن تكون مع اليمنيين في اليمن، ما دفع كرمان لمهاجمة الرئيس التونسي قيس سعيد بسبب قوة الرئيس في المجتمع التونسي الذي أصبح يهدد الإخوان .

تطبيق الأجندات الخارجية
صرح المحامي التونسي حازم القصوري، الخبير في الشؤون السياسية، أن تعيين توكل كرمان في مجلس "حكماء فيسبوك" يثير جدل واسع في مواقع التواصل خاصة، وذلك بسبب العلاقة بينها وبين الأخوان وقطر وتركيا.
و أضاف المحامي التونسي حازم القصوري في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن اسمها ارتباط بالقتل والدمار بسبب الأحداث التي حدثت في اليمن بالإضافة إلى تحريضية علي الدول العربية وذلك من خلال توجيه المواطنين وذلك من ناحية الجانب السياسية والاقتصادية والإجتماعية، وكل هذا بسبب تطبيق الأجندات الخارجية.

وأكد الخبير في الشؤون السياسية، أن توكل كرمان تقوم باستهداف القيادات السياسية في تونس بسبب دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بجانب تنفيذ الأجندات الخارجية في تونس.

الكلمات المفتاحية

تونس توكل كرمان آلفجر

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