بعد نجاحه بـ شخصية "صابر البواب".. محمد أبو اليسر: سعيد بتشبهي بـ الراحل سمير غانم





ذاع صيته بين محبي الكوميديا خلال الآونة الأخيرة بأنه سيكون ملك الكوميديا القادم على الشاشات بخفة ظله ومصدر البهجة والسرور الذي أشعها على الجميع خلال مشاركته في حكاية "بيت عز " من مسلسل "ألا أنا " فنعم هو صابر البواب.





استطاع أن يخطف الأضواء إليه بالفكاهة والدعابة التي كان يبثها خلال أحداث المسلسل، مما جعل الكثيرين يلقبونه بأنه سيكون على غرار مدرسة فطوطة للكوميديا المبهجة التي كان يتربع على عرشها النجم الراحل سمير غانم.





وحاور "الفجر الفني" السيناريست والممثل محمد أبو السعد ليكشف لنا كيفية تألقه بشخصية صابر البواب، وتفاصيل أخرى نعرفها من خلاله في السطور التالية:





قال محمد أبو السعد أنه بدأ في عالم التمثيل منذ عام 2001 أثناء مشاركته بمسرح الجامعة خلال فترة التعليم الجامعي وتنبئ له أصدقائه ومدربيه بمستقبل باهر في التمثيل، مشيرًا إلى أنه كان أول عمل فني له على الشاشة مسلسل "حرمت يا بابا 2" مع الراحل حسن حسني.



وأعرب "أبو السعد" عن سعادته البالغة بوصف الكثيرون له من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأنه سيكون نجم الكوميديا القادم على خطى الراحل سمير غانم والنجم محمد هنيدي وبيومي فؤاد، معقبًا بأنه شرف له تشبيه بهؤلاء النجوم وأن النجم سمير غانم كان مثله الأعلى منذ الصغر وكان يقوم بتقليد حركاته وطريقة تحدثه.



وأردف "أبو السعد" أن ما جذبه للمشاركة في العمل بشخصية "صابر البواب" أنه وجد الدور مناسب عليه وسيجد نفسه خلال هذا الدور وما زاد من إعجابه بالشخصية بأنها حقيقة وبسيطة وليست مصطنعة، منوهًا بأن ردود الأفعال فاجأته وخاصة عقب عدم ظهوره في الحلقة ال 3 وال 9 من المسلسل تفاجئ بإتصال وتواصل الجمهور معاه معربين عن حزنهم بعدم رؤيته خلال الحلقتين.



واستطرد محمد أبو السعد أن سبب نجاح المسلسل من وجهة نظره أنه مليئ بالتفاصيل الحقيقة التي تتواجد في كل منزل مصري مما جعل الأحداث تلمس الجمهور بكل صدق، مؤكدًا بأن جميع المشاهد خلال 10 حلقات كانت مليئة بالصعوبة لأن كل تفصيلة بالعمل تطالب التركيز من كافة طاقم العمل.





وأشار السيناريست عن المسلسلات القصيرة المكونة من 5 أو 10 حلقات التي انتشرت مؤخرًا، أنها فكرة ميسورة وبسيطة تسهل على المشاهدين متابعة الدراما أكثر، كما يساعد أبطال العمل على تكثيف الأحداث والإلمام بالموضوع وإعطاء قصة مختصرة ومليئة بالأحداث حتى لا يصيب المشاهد بملل.





وعن أعماله المقبلة نوه محمد أبو السعد أنه سيشارك في حكاية "بالورقة والقلم" بطولة النجمة يسرا اللوزي، بالإضافة لـ " حكايتي مع الزمان" للنجمة القديرة ميرفت أمين، فضلًا عن عودة استكمال مشاهده في حكاية "عودة الأب الضال" من بطولة النجم بيومي فؤاد.





يذكر أن حكاية "بيت عز" من بطولة النجمة سهر الصايغ ورشدي الشامي وصفاء الطوخي وعصام السقا وسلوى محمد علي وسامي مغاوري وهاجر الشرنوبي ومن إخراج أحمد يسرى.