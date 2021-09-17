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نجم آرسنال على رادار يوفنتوس

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 05:59 م
يوفنتوس
يوفنتوس
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي مازال حريصا لغاية على تدعيم هجومه في الفترة المقبلة من فترة الانتقالات خاصة بعد رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

لاكازيت يقترب من يوفنتوس

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن يوفنتوس حدد الفرنسي ألكسندر لاكازيت نجم آرسنال الإنجليزي ضمن قائمة اهتماماته.

وألمح الموقع الإيطالي أن يوفنتوس استعاد نجمه السابق الإيطالي مويس كين في الصيف الماضي من أجل تعويض رحيل البرتغالي رونالدو.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ألكسندر لاكازيت البالغ من العمر 30 عاماً ينتهي عقده مع آرسنال في نهاية الموسم الحالي علماً بأنه خاض مع الجانرز حتى الآن 172 مباراة وسجل 66 هدفاً وصنع 28 هدف آخرين.

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