وكيل الصحة بالدقهلية يشرح "للفجر" طبيعة عمل حملة "معاً نطمئن" وأهميتها وأماكن تواجدها (فيديو)





أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية للفجر عن انطلاق حملة "معا نطمئن" لتجوب شوارع المنصورة لمساعدىدة المواطنين علي التسجيل لتلقي لقاح كورونا.رافق الحملة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة والدكتورة عبير عبدالغني وكيل مديرة الصحة بالدقهلية وفريق من أطباء واداريين بمديرية الصحة.وأوضح وكيل وزاره الصحة أن الهدف من الحملة مساعدة المواطنين على التسجيل لهم وتوجيههم على الصالة المغطاه ونادى الشعب لأخذ اللقاح.واكد وكيل وزاره الصحة بأن الحمله تقام تحت رعاية الرئيس واطلقها دولة رئيس الوزراء ووزيرة الصحة امس من القاهرة.وقال وكيل وزاره الصحة إنه ابتداء من السبت ستنطلق أتوبيسات بجميع مراكز المحافظه لآداء نفس المهمة.