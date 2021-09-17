Advertisements

وكيل الصحة بالدقهلية يشرح "للفجر" طبيعة عمل حملة "معاً نطمئن" وأهميتها وأماكن تواجدها (فيديو)

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 05:58 م
أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية للفجر عن انطلاق حملة "معا نطمئن" لتجوب شوارع المنصورة لمساعدىدة المواطنين علي التسجيل لتلقي لقاح كورونا.

رافق الحملة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة والدكتورة عبير عبدالغني وكيل مديرة الصحة بالدقهلية وفريق من أطباء واداريين بمديرية الصحة.

وأوضح وكيل وزاره الصحة أن الهدف من الحملة مساعدة المواطنين على التسجيل لهم وتوجيههم على الصالة المغطاه ونادى الشعب لأخذ اللقاح.

واكد وكيل وزاره الصحة بأن الحمله تقام تحت رعاية الرئيس واطلقها دولة رئيس الوزراء ووزيرة الصحة امس من القاهرة.

وقال وكيل وزاره الصحة إنه ابتداء من السبت ستنطلق أتوبيسات بجميع مراكز المحافظه لآداء نفس المهمة.

وكيل الصحة بالدقهلية يشرح "للفجر" طبيعة عمل حملة "معاً نطمئن" وأهميتها وأماكن تواجدها (فيديو)
وكيل الصحة بالدقهلية يشرح "للفجر" طبيعة عمل حملة "معاً نطمئن" وأهميتها وأماكن تواجدها (فيديو)
وكيل الصحة بالدقهلية يشرح "للفجر" طبيعة عمل حملة "معاً نطمئن" وأهميتها وأماكن تواجدها (فيديو)
وكيل الصحة بالدقهلية يشرح "للفجر" طبيعة عمل حملة "معاً نطمئن" وأهميتها وأماكن تواجدها (فيديو)
وكيل الصحة بالدقهلية يشرح "للفجر" طبيعة عمل حملة "معاً نطمئن" وأهميتها وأماكن تواجدها (فيديو)
وكيل الصحة بالدقهلية يشرح "للفجر" طبيعة عمل حملة "معاً نطمئن" وأهميتها وأماكن تواجدها (فيديو)

أخبار تهمك

خاص.. الغضب يسيطر على نجم الأهلي بسبب موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. محمود طاهر يدرس الترشح لرئاسة الجبلاية وننفرد بقائمته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ ساعة و نصف

بكلمات مثيرة.. كلوب يعلق على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

منذ ساعتين و 6 دقيقة

دونارما يرفض طلب باريس سان جيرمان

منذ حوالي 6 ساعات

رسمياً.. الأهلي يضم عنصر جديد للجهاز الفني

منذ ساعة

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الإعلان الرسمي يقترب بشأن الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعتين

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 22 ساعة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

عاجل - الإعلان الرسمي يقترب بشأن الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

06:03 م

رسمياً.. الأهلي يضم عنصر جديد للجهاز الفني

05:28 م

بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

04:28 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements