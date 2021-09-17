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تفاصيل طقس غدًا السبت.. واستمرار لهذه الظواهر

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:02 م
طقس
طقس
شيماء حسن
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الموافق 18 سبتمبر الجاري.

حالة الطقس نهارًا:
 
طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:

لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدلة على باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
 
شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيدـ على فترات متقطعة.

وتسجل درجات الحرارة غدًا على القاهرة 33، الإسكندرية 31، مطروح 29، الإسماعيلية 33، العريش 31، شرم الشيخ 34، الغردقة 34، مرسى علم 33، الأقصر 35، أسوان 36، المنيا 33، أسيوط 34، سوهاج 34 درجة مئوية.
تفاصيل طقس غدًا السبت.. واستمرار لهذه الظواهر
تفاصيل طقس غدًا السبت.. واستمرار لهذه الظواهر

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طقس السبت درجات الحراره حرارة الغد

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