وكيل زراعة الفيوم يشهد يوم حصاد فول الصويا (صور)

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى إطار فعاليات برنامج النهوض بمحصول فول الصويا والممول من مجلس الألياف والمحاصيل الزيتية وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الوصول إلى أعلى نسب من الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصول فول الصويا وطبقا لتعليمات الأستاذ محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء الدين محمود خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية والدكتور علاء محمد عزمى رزق، رئيس قسم البقول والدكتورة سحر طلعت رئيس قسم بحوث التكثيف المحصولى



خلال ذلك تم تنفيذ يوم حصاد محصول فول الصويا بمحافظة الفيوم بناحية زاوية الكرادسة حوض الورد أرض المزاره رأفت عشري علي بحضور الدكتور حسن محمد ابراهيم قسم التكثيف المحصولى والمهندس زاينهم عاشور محمد مدير عام الارشاد والمهندسه اماني محمد طنطاوي الإدارة المركزية الإرشاد ومهندس أحمد محمد عبدالغني أخصائي المحصول بالمحافظة ومهندس علي احمد خليل أخصائي الإدارة ومهندس أحمد مدير المنطقة الإحصائية.

