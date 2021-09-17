"الرعاية الصحية" توضح إنجازاتها بتطوير الخدمات الشاملة للمتعاملين (تفاصيل)

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، نشرتها الإخبارية الدورية (رعاية نيوز)، والتي تتضمن إنجازات الهيئة وفعالياتها وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، وكذلك فعاليات وأنشطة إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.



واستهلت النشرة باستعراض الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنجازات توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وباستخدام أحدث التقنيات العلاجية وحسب ممارسات الصحة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال المستشفيات والمراكز والوحدت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وذلك خلال اجتماع رئاسة مجلس الوزراء يوم 9 سبتمبر الجاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة الجديدة ومؤشرات الأداء وما أحدثته من تغييرات جذرية على الرعاية الصحية في مصر، ومنها استحداث العديد من الخدمات الطبية لعلاج المرضى والتي شملت عمليات توسيع الشرايين باستخدام الشنيور الطبي وزراعة القوقعة وزراعة الشريان الأورطي عن طريق القسطرة بتقنية الـ TAVE وعمليات معالجة أمراض الأوعية الدموية بتقنيات EVAR، CERAB، إلى جانب القساطر المخية والمنظار الجراحي وجراحات إصلاح تشوهات وإعوجاج العمود الفقري طفيفة التوغل والعديد من الخدمات الطبية المستحدثة الأخرى إلى جانب إنشاء أول وحدة غسيل الكٌلى للأطفال بمستشفى النصر ااتخصصي للأطفال ببورسعيد.



وتابعت النشرة، بلقاء الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع الدكتور حسن البيلاوي، أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية التابع لجامعة الدول العربية، لبحث سبل التعاون بين الطرفين في إعمال حقوق الأطفال في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة والتوعية بأهمية منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في ضمان حقوق جميع الأفراد ومنهم الأطفال في التغطية الصحية الشاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية، وذلك بعد إعلان رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد الرعاية الصحية ضمن أهم الحقوق للمواطن للوصول إلى التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.



وتناولت النشرة، تكريم المنظمة الدولية لاقتصاديات الصحة ISPOR، للهيئة العامة للرعاية الصحية على إنجازاتها خلال العامين الماضيين في تطوير الرعاية الصحية بمصر بمحافظات التأمين الصحي الشامل خلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر السنوي الخامس للمنظمة، لمناقشة سياسات الرعاية الصحية ووضع القرارات المنطقية والعادلة التي تضمن الوصول إلى أعلى درجات الجودة من الرعاية الصحية للمرضى واستدامتها.



وتطرقت النشرة إلى جولة تفقدية للدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ومنها مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة ووحدة صحة طب أسرة الكيلو11، لتفقد سير العمل بهما والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة والتي انطلقت بها المنظومة الجديدة في 16 فبراير من العام الجاري، إلى جانب لقاء الدكتور أمير التلواني مع الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، لبحث سبل التعاون بين الطرفين في مجالات البحث العلمي وغيرها من المجالات التي تضمن تطبيق أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بإقليم قناة السويس بشكل عام، ومحافظة الإسماعيلية بشكل خاص.



وشملت النشرة، إجراء الاختبارات النهائية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد والمنشآت الصحية التابعة لها بالمحافظة، وعقد الهيئة العامة للرعاية الصحية اجتماعات شراكة مع كبرى الشركات الخاصة المهتمة بالقطاع الصحي، خلال مشاركتها بفعاليات معرض ومؤتمر الصحة الدولي إيجي هيلث 2021.



وتضمنت النشرة، إطلاق الهيئة العامة للرعاية الصحية البرنامج التدريبي للعاملين على أحدث مفاهيم ومعايير تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية بما يضمن إنشاء نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية داخل منشآت الهيئة وتقديم الخدمات والرعاية الصحية من خلال شبكة مقدمي الخدمات الصحية بتلك المنشآت طبقًا لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، وكذلك إطلاق البرنامج التدريبي TOT لتدريب وتأهيل المدربين على التسجيل الطبي أحد المعايير الأساسية للجودة الطبية والذي يسهم في تحسين أنظمة الرقمنة بالتدخلات الصحية والترميز الطبي ويساعد على رسم خريطة للأمراض لتوزيع الخدمات الصحية في كافة أرجاء مصر.



كما تضمنت، إعلان الهيئة العامة للرعاية الصحية تخرج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي الإرشاد والتوجيه Tutorship لتنمية مهارات التمريض بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد وضمان أعلى جودة في الرعاية الصحية للمرضى، وكذلك إطلاق أقوى برنامج للقيادة والتطوير The Leadership program والذي سيتضمن العديد من المنح الدراسية المتخصصة إضافة إلى برامج تدريبية أخرى متميزة وممولة بالكامل لجميع العاملين بالقطاع الصحي سواء من العاملين بالهيئة أو بالقطاع الصحي عمومًا من الأطقم الطبية والإدارية والذي سيرسم الطريق إلى الوظائف القيادية داخل الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة ويضمن استمرار الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية في مصر.



وتضمنت أيضًا، تهيئة فريق عمل الموارد البشرية بفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية والمنشآت الصحية التابعة لها بالمحافظة على معايير الاعتماد GAHAR2021 لملف الموارد البشرية بداية من الهياكل التنظيمية ومرورًا بالتوصيفات الوظيفية ووصولًا إلى سياسات الموارد البشرية وكيفية استيفاء وحفظ وتسجيل ملفات العاملين وأعضاء المهن الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، إضافة إلى إطلاق الدورة التدريبية TOT لتأهيل وتدريب المدربين على مهارات التواصل وأحدث طرق التدريبية بهدف إعداد مدربين معتمدين بمختلف منشآت هيئة الرعاية الصحية في المحافظات قادرين على إدارة عملية التدريب بشكل حترافي يساعد على التطوير المستمر لأداء العاملين ولوصول لأعلى مستوى من تقديم الخدمت والرعية الصحية وتحقيق رضاء المتعاملين.



وشملت النشرة، إعلان الهيئة العامة للرعاية الصحية أماكن تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، والتي شملت 22 مركز ووحدة صحة طب أسرة خلال مرحلة التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل بالمحافظة وهم 7 مراكز صحية (الشهداء، حي السلام، المستقبل، التل الكبير، فايد، القنطرة شرق، الواصفية)، و15 وحدة صحية (السعدية، الكيلو2، الكيلو11، العهدة، السلام المحطة، الظاهرية، المنايف، الهيش، عين غصين، الرياح، الروضة، المحسمة القديمة، أبوبلح، أبوصوير، السبع آبارشرقية)، مشيرة إلى أنه تم تقديم أكثر من 150 ألف خدمة طبية للمنتفعين بتلك المراكز والوحدات الصحية وبجودة عالمية وذلك منذ بداية إطلاق المنظومة في المحافظة 16 فبراير من العام الجاري وحتى الآن.



كما شملت، إطلاق هيئة الرعاية الصحية حملة (صحتك بالدنيا) بمحافظة الإسماعيلية للتوعية بأهمية الفحوصات الطبية الشاملة والتي تجريه المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة بشكل دوري ومستمر للاطمئنان على صحتهم بما يتماشى مع أهدف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030 في الحفاظ على الصحة العامة للأفراد، إضافة إلى إطلاق حملة عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة للتوعية بأهمية العلاج الطبيعي في تأهيل وعلاج المرضى وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي شهر سبتمبر من كل عام.



واستكملت النشرة، بانعقاد اليوم العلمي "علاج دهون الدم الثلاثية" بمستشفى الحياة بورفؤاد التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع كبرى شركات صناعة الأدوية أورجانون للتعرف والإطلاع على آخر المستجدات العلمية المتداولة في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب ESC2021، إضافة إلى إعلان نجاح أول جراحة لاستئصال الغدة التيموسية بالمنظار الجراحي لمريضة داخل مستشفى السلام التابع للهيئة ببورسعيد، وكذلك نجاح أول جراحة العمود الفقري طفيفة التوغل MISS لطفلة بمستشفى التضامن التابعة للهيئة بالمحافظة، مؤكدة حرصها على استخدام أحدث التقنيات العلاجية في علاج المرضى حسب ممارسات الصحة العالمية.



واختتمت النشرة، بنجاح مستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر بإجراء 14 عملية جراحة تغيير مفصل في يومين فقط، إضافة إلى تشغيل عيادة أورام الثدي لأول مرة بمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة بالمحافظة.



جدير بالذكر أن نشرة (رعاية نيوز)، هي نشرة إخبارية دورية، تصدر بشكل دوري أسبوعيًا عن المركز الإعلامي للهيئة، لنشر إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلي والدولي، وذلك إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية التي تمس المواطن المصري وكيفية الانتفاع بها، إضافة إلى أنها تسهم في عملية دحض الشائعات حال ظهورها والتي قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأي العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة في المجال الصحي الذي يعد أهم المجالات التي تمس حياة المواطن المصري وسلامته.