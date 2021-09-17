وديًا.. زد يواجه حدائق الأهرام غدًا





يواجه فريق زد نظيره فريق حدائق الاهرام، وتقام المباراة عصر غداً السبت، وذلك ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.



وكان فريق زد قد خسر من فريق فاركو، وديًا، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأربعاء، وانتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك في إطار المباريات الودية التي يخوضها الفريق استعداداً للموسم الجديد.



وخاض فريق زد مواجهات تأهيلية قوية مع البطل الأوليمبي انتهت بفوز زد برباعية نظيفة، والباطن السعودي، والجبلين السعودي وانتهت المباراة بفوز زد بثلاثية نظيفة، ومنتخب القاهرة، وحلوان وانتهت المباراة بفوز زد بخماسية نظيفة، وأبو كبير الشرقية وانتهت بفوز زد بهدفين نظيفين .



وتضم قائمة الفريق الأولي كلا من: عمرو حبشي، محمد شريف، محمد حمدي، عمرو رجب، على جمال، محمد القط، عبدالعزيز محمد.



وتعاقد فريق زد قد مع عبدالله السنجهاوي لاعب فاركو، هشام رجب لاعب الترسانة، حسني عزوز لاعب الشرقيه للدخان، مصطفي الحر لاعب الشرقيه للدخان، محمد مزيكا حارس مرمي بترول أسيوط، بيدو نصر حارس بورتو السويس، لمدة موسمين، مصطفي عبدالوهاب مدافع بني سويف، كامل احمد صانع العاب المنيا، احمد الصعيدي هداف النصر، حسين البدري لاعب بورتو، فتحي مبروك لاعب غزل المحلة، فهد أبو الفتوح لاعب النجوم، كريم يكن، يوسف على لاعب الزمالك، إسلام فؤاد .