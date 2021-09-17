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عاجل - الإعلان الرسمي يقترب بشأن الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:03 م
الزمالك
الزمالك
محمد الصو
بات الإعلان الرسمي قريبًا بشأن الصفقة التبادلية الكبرى بين ناديي الزمالك وبيراميدز سبورت، خلال الساعات القليلة الماضية لتدعيم صفوف الفريق بالانتقالات الصيفية الجارية.

"أيمن منصور مقابل عبدالغني"

وتوصل الناديين لاتفاق بشأن انضمام أحمد أيمن منصور لاعب الفريق السماوي مقابل رحيل محمد عبدالغني مدافع الفارس الابيض، بالموسم الجديد.

وتتضمنت الصفقة التبادلية، رحيل عبدالغني إلى بيراميدز مع حصوله على خدمات منصور، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه ومليون جنيه امتيازات.

وجاءت إتمام الصفقة، رغم تأكيدات حسين لبيب رئيس الزمالك أمس، بأن النادي لديه وقف من القيد فترتين، من فيفا بسبب القضايا ضد النادي.

الكلمات المفتاحية

محمد عبد الغني بيراميدز الزمالك أحند أيمن منصور

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