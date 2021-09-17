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خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا على موقع وزارة الصحة لطلاب الجامعات

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:04 م
لقاح كورونا - صورة أرشيفية
لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التعليم العالي أنه لن يسمح بدخول أي طالب الحرم الجامعي دون الحصول على لقاح كورونا، لذلك يجب على طلاب الجامعة عن الحصول على اللقاح قبل بداية العام الدراسي الجديد 2022/2021.
 
ونقدم لكم فيما خطوات حصول طلاب الجامعة على لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة، وهي:

تطعيم طلاب الجامعة بلقاح كورونا

وأتاحت وزارة الصحة المصرية، للطلاب التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مجانًا، وذلك من خلال موقع الوزارة، يليها إرسال رسالة بها رقم الطلب.

خطوات تسجيل الحصول على لقاح كورونا عبر موقع "الصحة"

- الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة من هنا.

- سجل طلب الحصول على لقاح كورونا، بشرط أن يكون المتقدم أكبر من 18 عامًا.

- اختار الفئة التي تنتمي لها سواء كانت "أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية أو فئات أخرى".

- ستظهر أمامك صفحة جديدة تطلب استيفاء البيانات الشخصية مثل الاسم كاملا كما هو بالبطاقة الشخصية، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها، وهل تعاني من أمراض مزمنة، والوظيفة، وهكذا.

- سيطلب منك بعد ذلك إدخال رقم الهاتف، ويجرى إرسال رمز التحقيق لهاتفك المحمول، قم بإدخاله حتى تتمكن من متابعة التسجيل، ثم يمكنك الضغط على "استكمال".

- سيطلب منك تحميل صورة بطاقة الرقم القومي "هذه الخطوة اختيارية".

- سيطلب منك الموافقة على 3 إقرارات بعد التأكيد على قراءة بعناية، ثم الضغط على "استكمال".

- في النهاية ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.

بعد الحصول على رقم الطلب، يجب التقدم به للجامعة التي تدرس بها، فمثلا تتيح جامعة حلوان والمنصورة إمكانية التسجيل عبر موقع خاص بهم لتحديد موعد للحصول على اللقاح.

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