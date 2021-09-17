‎وزيرة التضامن: مضاعفة عدد المعارض في المحافظات لدعم وتسويق الحرف التراثية

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مضاعفة إقامة المعارض على مستوي محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وزيادة عددالعارضين المشاركين فيها.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه خلال عام 2021، قامت الوزارة بتنظيم ثمانية معارض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية في مختلفالمحافظات: أسوان، الأقصر، أسيوط، المنيا، الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، والساحل الشمالي، مؤكدة أنه من المخطط إطلاق معرض تاسعبمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة في نهاية شهر سبتمبر الحالي.





وقد شهدت هذه المعارض مشاركة ما يقرب من 810 عارضين وراءهم منتجات حوالي 5,120 أسرة منتجة، مع اعتبار أن الوزارة تقوم بدعممشاركة العارضين بجزء كبير ويتحمل العارضون فقط جزء بسيط من التكلفة.





وأوضحت القباج أن الوزارة تعمل على رعاية الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها سواء اليدوية أو الحرفية أو البيئية أو التراثية عبر إقامة معارضمتنوعة منذ عام 1964، كما تعمل على تطوير منتجاتهم من خلال رفع مهارات العاملين من خلال 420 مركز أسر منتجة و71 مركز تكوينمهني، كما أنها تتوسع حالياً في التدريب على مهارات إدارة المشروعات ومجال التسويق، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم المعارضوالأسواق، وخدمات الإقراض متناهي الصغر.





الجدير بالذكر أن أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على تنمية مصالح التعاونيات الانتاجية والتجمعات الحرفية والعمالة غير المنتظمةبشكل عام، وتقوم الوزارة حالياً بإعداد استراتيجية للحفاظ على الحرف التراثية وتسويقها داخل وخارج البلاد، كما تعمل على استراتيجيةلحماية وتأمين العمالة غير المنتظمة.