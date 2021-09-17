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الأحد.. ختام وتوزيع جوائز مهرجان المنصورة الرقمي الثاني 2021

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:18 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
أعلنت جامعة المنصورة أن يوم الأحد القادم 19 سبتمبر هو ختام وتوزيع جوائز مهرجان المنصورة الرقمي الثاني2021 م لطلاب الجامعات المصرية الذي عُقد عن بُعد "أونلاين".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، وبإشراف الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية،  الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

شارك بالمهرجان ٣٦ جامعة ومعهدا وتم قُبول ١٠١٧ عملًا من الطلاب، وجاء التصوير الفوتوغرافي في مقدمة الأعمال ثم القصة القصيرة وتلاوة القرآن الكريم وتم تحكيم الأعمال المقدمة عن طريق لجان تحكيم مُتخصصة وأعضاء هيئة تدريس من جامعة المنصورة، بالإضافة إلى تصويت المُشاهدين والذي وصل إلى ٢١٤١٧١ صوتًا، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد العدل منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة ومقرر المهرجان.

وأشارت إدارة الجامعة إلى أن مهرجان المنصورة الرقمي الثاني ٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١، تم الاشتراك به من خلال موقع إلكتروني تحت اسم Talent.mans.edu.eg كمنصة إبداعية للطلاب لعرض مواهبهم في مجالات التسابق، وذلك في إطار التحول الرقمي لجميع الخدمات الطلابية وتحويل الأنشطة إلى خدمات رقمية إبداعية وتم تنفيذه وتنظيمه بالتعاون بين قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة والإدارة العامة لرعاية الطلاب، برئاسة إبراهيم فهمي مدير عام رعاية الشباب بجامعة المنصورة، ويعُد المهرجان حدثا فريدا من نوعه ويهدف إلى تنمية الإبداع الطلابي لدى طلاب الجامعات والمعاهد في جميع المجالات الفنية والثقافية والرياضية.

الكلمات المفتاحية

مهرجان المنصورة ختام جامعة المنصورة

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