ناصر الخليفي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب باريس سان جيرمان المنتظر حال إقالة بوكتينيو





وبالرغم من التعاقدات الكبرى التي أبرمها الفريق الباريسي، بضم ليونيل ميسي وراموس وأشرف حكيمي ودوناروما وفينالدوم والإبقاء على كيليان مبابي هذا الصيف وعدم رحيله إلى ريال مدريد الإسباني، ألغا أن الفريق لم يقدم الأداء المنتظر حتي سواء في الدوري الفرنسي أو في أولى مواجهاته في دوري أبطال أوروبا.





وتعادل الفريق الباريسي مؤخرًا خارجه قواعده مع كلوب بروج البلجيكي بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وفي ظل مشاركة الثلاثي مبابي ونيمار وميسي.





وكشفت تقارير صحفية فرنسية، أن ناصر الخليفي سيعطي بوكتينيو مدرب الفريق بعض الفرص خلال المباريات القادمة وفي حال فشله فيها فأنه سيتجه على الفوز للتعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق لقيادة الفريق الباريسي.

فجرت تقارير صحفية فرنسية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن عدم رضي القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على القيادة الفنية للأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو مع الفريق الباريسي.