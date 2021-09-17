"تنظيم الإخوان".. بوابة الإرهاب في فرنسا (فيديو)

تحذير جديد من خطر تنظيم الإخوان في فرنسا، دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب كشفت عن تهديد خطير يشكله تنظيم الإخوان في فرنسا، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.





كشفت الدراسة أن التنظيم يعمل على ضرب المجتمع الفرنسي عبر تكوين مجتمعات منفصلة وغرس أفكار متطرفة في الشباب تدفعهم للاتجاه نحو التنظيمات الإرهابية وتنفيذ العمليات الإرهابية في فرنسا وخارجها.





ووجدت الدراسة أن بعض الطلاب الذين درسوا في "مدرسة الأئمة" المقربة للتنظيم أصبحوا إرهابيين وتم تجنيدهم لتنفيذ عمليات إجرامية في فرنسا فيما غادر البعض من الطلاب الآخرين لينضموا إلى جبهات القتال في سوريا.





وحذرت الدراسة من تورط الحكومة التركية في دعم تلك المدارس التي تعد البوابة الأساسية لإخراج الإرهابيين إلى العالم.